Night Theatre Show: Principe Maurice al Comunale per Panorama X Decennale

In occasione del 10° Compleanno del TCVI - Teatro Comunale di Vicenza, sabato 9 dicembre alle 21 nel Foyer della Sala Maggiore si terrà il Panorama X - Decennale Special Edition con lo special guest Principe Maurice con il suo Night Theatre Show e dj set by Diego Broggio - DB Boulevard. L'evento è realizzato in collaborazione con Kerp, dinamica realtà vicentina attiva nell’intrattenimento di qualità per i giovani, che firma gli eventi live più noti delle ultime stagioni. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.

