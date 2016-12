"New Year's Eve 2017": Capodanno Hip Hop-Reggaeton al "NuClub"

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 dalle 23 alle 7 il locale "NuClub" presso "The Loft" di Vicenza in via Zamenhof 427 organizza il party di Capodanno con "New Year's Eve 2017" per una notte speciale a ritmo di hip hop, reggaeton, trap e rnb. Free buffet fino a mezzanotte. In consolle suoneranno Dj Zax e Dj Ciso Jr. con la voce di Mc Big Mike. Prezzi con prima consumazione: 10 euro donna e 15 euro uomo. Infoline per prenotazioni tavoli 340.8193406.

ELENCO DISCOTECHE