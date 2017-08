"New Wave Night": dj set con le migliori hit al "Mamaloca" di Vicenza

Sabato 2 settembre alle 22 il locale "Mamaloca" di Vicenza in strada del Pasubio 421 presenta l'evento "New Wave Night" con una serata revival dei pezzi storici, cavalcando l'onda di questo genere musicale. In un viaggio sonoro spazio-temporale suoneranno in consolle i dj Emy (Night Breeze) ed Albert insieme a Whipping Boy (Dark Overground), rodato dj che la new wave la suona da sempre.

A partire dalle 19 disponibilità per la cena con numerose specialità tra panini, hamburger, snack e bruschette oltre a birre, cocktail e vini. Prenotazioni tavoli: 0444.041949. Ingresso libero. Info per aggiornamenti serate: www.facebook.com/mamaloca.costabissara/

