"Nadia Nadì Orchestra": mercoledì liscio al "Nordest" di Caldogno

Mercoledì 15 marzo dalle dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'Orchestra "Nadia Nadì" per la serata di liscio in Sala Live. Nata undici anni fa con l'orchestra di Nadia e Paolo Morelli, gruppo conosciuto per le bellissime due voci melodiche e interpretative, per aver percorso l'Italia e aver frequentato i migliori locali. Il complesso è conosciuto per il repertorio internazionale a 360° e per le performance a Canale Italia Tv, dove Nadia presentò per diverso tempo. Al momento sta presentando il suo nuovo disco intitolato "Grazie Mamma". Speciale pacchetto pizza/insalatona+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

