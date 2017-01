Sabato 14 gennaio dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta la serata "Nacht x Nordest" con la festa techno più forte del vicentino. Line Up Dj: "Nacht Family" con Rav, Igig e Gaz. Ingresso a pagamento. Infoline: 393.2260550.

ELENCO DISCOTECHE