"Nacht Showcase": venerdì techno al "Majirò Cafè" di Zanè

Venerdì 17 marzo dalle 21 alle 2 il locale "Majirò Cafè" di Zanè in via Prà Bordoni 73 presenta l'evento "Nacht Showcase" per una serata musicale techno, aspettando "Wake Music" con la top dj Monika Kruse al "Nordest". In consolle suonerà la line up dj di Nacht con Rav, DT Diego T. e Igig. Ingresso libero. Ringraziamenti speciali: Opus - Wake Music - BlackCode Music - Hypnotic Frames Records - Hyper.

ELENCO DISCO E FESTE