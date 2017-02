Mercoledì 22 febbraio dalle 21 alle 2 il "Punto 13" di Vicenza in viai Vecchia Ferriera 41 (zona industriale) ospiterà l'evento musicale "Nacht on Wednesday" per una serata speciale techno in collaborazione con "Wake Music". Line Up: And-C (WAKE Music) - RÄV ( Hypnotic Frames Records) - DT "Diego T" - IGIG. Ingresso libero.

