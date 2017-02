"Nacht & Experience": techno e house con Matisse & Sadko al "Gilda"

Sabato 11 marzo alle ore 22.30 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 ospiterà l'evento musicale "Nacht & Experience" con una doppia serata di techno e house. In Main Room special guest dj Matisse & Sadko direttamente da San Pietroburgo (Russia). I due artisti russi hanno collaborato più volte assieme al numero 1 al mondo Martin Garrix per tracce divenute hit mondiali come "Dragon" e "Break Through The Silence", entrambe arrivate prime in classifica su Beatport. E' da poco uscita la loro terza collaborazione con Garrix dal nome "Together". In Second Room a partire dalle 23.45 "Nacht Showcase" con la line up: IGIG e DT "Diego-T". Prezzi: 15 euro entro le 1 - 18 euro dopo le 1. Tavoli: 20 euro a persona. Infoline: 349.1275774 (Nacht Staff) - 346.5746091 (Experience Staff).

ELENCO DISCOTECHE