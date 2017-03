"Nacht BlackCode Music": serata techno al "Punto 13" di Vicenza

Venerdì 24 marzo dalle 22 alle 4 "Nacht" presenta l'evento musicale "BlackCode Music" con una serata speciale techno presso il locale "Punto 13" di Vicenza in Vecchia Ferriera 41. Line Up in console: Pabla (BlackCode Music / Talent / Four Seasons) - Ænd (BlackCode Music) - Nacht Crew: Rav (Nacht / Hypnotic Frames Records), Igig (Nacht), DT Diego T (Nacht) - Mattia Pedretti (Disco Volante Culture Club) - Exallos. Ingresso gratuito. Ringraziamenti e collaborazione con: Punto 13, Hyper, BlackCode Music, Disco Volante Culture Club, Opus, Hypnotic Frames Records, Wake Music.

