"Musicsphere" all'Old Fashion Bar "Bottega Campana" di Marostica

Sabato 11 febbraio alle 22 si terrà l'evento "Musicsphere" a Marostica presso l'Old Fashion Bar di "Bottega Campana 1863", negozio di arredamento e design, inaugurando la stagione musicale con il dj set live by Diego Ritz. Il programma è naturalmente ispirato all’atmosfera del locale, una fusione di stile contemporaneo e richiami vintage, dove la passione per la musica prende vita in oggetti rari e da collezione.La serata intitolata "Musicsphere: Turntable vs Laptop" sarà infatti un mix di electronic-jazz contamination, soundtrack, rare groove e lounge atmosphere, suonato con un impianto vintage in vinile. Recentemente segnalato da "Veneto Secrets" come una delle eccellenze regionali, dove il gusto incontra il design, "Bottega Campana 1863", che ha aperto i battenti in piazza degli Scacchi a novembre negli spazi dello storico negozio di famiglia, si conferma uno dei locali di maggior tendenza della scena non solo veneta, come luogo inedito dove vivere la nightlife. Ingresso libero. Infoline: 0424.72146 - info@campana.it. Orari di apertura dal martedì alla domenica: Negozio: 10.00-12.30 / 16.00-02.00 - Old Fashion Bar: 18.00-02.00

Bottega Campana 1863: è un negozio di arredamento e design, che oggi ospita anche un "old fashion bar", con una selezionata e rara proposta di cocktail, spirits e vini e di specialità culinarie. Partendo dallo stile inglese che da sempre ha caratterizzato lo storico negozio di famiglia, attivo fino dalla seconda metà dell’Ottocento, oggi propone una innovativa e personale idea di arredamento e decorazione ispirata all’atmosfera industriale di antiche fabbriche. Cuoio, legno e ferro pensati come materiali che invecchiano migliorando nel tempo, compongono i mobili e gli arredi del locale, tutti in vendita e che è possibile acquistare direttamente o ordinandone di nuovi. Bottega Campana 1863 è soprattutto un nuovo luogo di idee, tendenze e creatività, dove trovano spazio eventi, oggetti di culto, un modo inedito di vivere la nightlife e lo shopping di qualità.

ELENCO DISCO E FESTE