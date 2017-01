"Musica Wiva Orchestra": il sabato liscio al Nordest

Sabato 28 gennaio dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'Orchestra Musica Wiva per la serata di liscio nella Sala Live. "Musica Wiva" ha un vasto repertorio musicale, che non comprende solo il liscio, ma abbraccia anche i generi latino, disco dance e melodie anni '60-'70-'80. Il gruppo è formato da ben 8 membri: Irene Gallesi - voce; Tiziano Albertini - piano; Stefano Bozzini - fisarmonica; Rolando Zamboni - chitarra; Carlo Fontana - tromba; Lorenzo Memedovski - sax; Silvano Martinelli - batteria; Claudio Alberghini - basso. Ingresso dal piano superiore del locale. Entrata a 10 euro uomo/donna con consumazione. Nella parte inferiore a partire dalle 22 ci sarà la situazione dance con il top dj internazionale di musica house Steve Lawler. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

