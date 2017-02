"Music is The Answer": house music al "Pinocchio Musicaffè"

Sabato 11 febbraio dalle 22 alle 2 al locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 (zona San Felice Cattane) torna l'evento musicale "Music is The Answer" per una serata di qualità con sonorità di house music. In console selezioni di Sunyata Projekt (Wake Music/Freitag) e Jamsuit (Mont Blanc/2Fingers). "Photo Concept" e "Stickers Girl". Infoline per prenotazioni: 335.1250689.

ELENCO DISCO E FESTE