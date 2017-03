"Music Elevation": il nuovo weekend sonoro del Bar Borsa dal nu jazz alla deep house

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo il Bar Borsa di Vicenza in piazza dei Signori 26 presenta l'evento "Music Elevation" con 3 situazioni musicali diverse per il nuovo dopocena e aperitivo nel capoluogo berico. Venerdì ci sarà il dj set by Emanuele Femia (electro tropical/acid jazz/mixture of funk), sabato dj set by Butch Mad (deep house/chill out/elettronica) e domenica dj set by Lady Gisa (nu jazz/broken beat). Venerdì e sabato le serate cominceranno alle 22, domenica alle 18. ll progetto "Music Elevation" è un un canale mixcloud del colletivo di dj e producer professionisti del settore: Butch Mad, Ali Selecta, Claudio King P, Giovanni Santucci, Lady Gisa (alias Gisella Romitti), Loris Camerini e Emanuele Femia. Ogni fine settimana i dj saranno ospiti dei migliori locali del territorio berico (Bar Borsa di Vicenza - Osteria Terraglio di Bassano del Grappa - Pomopero di Breganze - Terzo Ponte di Bassano del Grappa - Bistrò di Vicenza). Ingresso libero. Per informazioni o e prenotazione tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com.

