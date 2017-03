"Music Elevation": dj set jazz-soul-funk ogni domenica all'Osteria Terraglio

Tutte le domeniche a partire dalle 18 l'Osteria Terraglio di Bassano del Grappa in piazzale Terraglio 28 presenta l'evento "Music Elevation" con piccola rassegna musicale mensile sul plateatico del locale. Domenica 26 marzo suonerà in console Butch Mad (deep house/chill out). Saranno proposti a rotazione sonorità jazz, soul, nu disco, elettronica e funk. ll progetto "Music Elevation" è un un canale mixcloud del colletivo di dj e producer professionisti del settore: Butch Mad, Ali Selecta, Claudio King P, Giovanni Santucci, Lady Gisa (alias Gisella Romitti), Loris Camerini e Emanuele Femia. Ogni fine settimana i dj saranno ospiti dei migliori locali del territorio berico (Bar Borsa di Vicenza - Osteria Terraglio di Bassano del Grappa - Pomopero di Breganze - Terzo Ponte di Bassano del Grappa - Bistrò di Vicenza). Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni: 0424.526158.

ELENCO DISCO E FESTE