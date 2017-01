"Muevelo": ritmi sonori tropicali al "Le Roi Club" di Bassano del Grappa

Sabato 14 gennaio dalle 23.30 alle 5 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta l'evento musicale "Muevelo" con ritmi sonori tropicali dall' hip hop fino alla dancehall in un'atmosfera caliente. Da mezzanotte in Main Room "Selecta" by Moroloco - Filippo P dj - Lele. In Second Room: El Parreo e Zazz. Hosting by Lethal V from "Gold Leaves" - "Catch A Fire Sound"; Moova from "Catch A Fire Sound"; Tokyo San from "Catch A Fire Sound"- "Gold Leaves Academy". Ingresso con braccialetto "Muevelo" prima delle ore 1: 2 euro donna - 15 euro uomo con 2 consumazioni. Per avere il braccialetto scrivere sulla pagina facebook Muevelo ϟ El Perreo o venire al pre-party di venerdì 13 gennaio al cocktali bar "Why Not?". Info & Reservation: 346.3583767.

ELENCO DISCOTECHE