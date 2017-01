"Mother Inc.": i precursori del drum and bass italiano al "K2 Music Place"

Dopo la splendida serata con la leggenda Dj Hype, sabato 28 gennaio dalle 23 alle 4 CTRL Control Music presenta un'altra serata importante con i "Mother Inc.", precursori della scena drum and bass italiana, presso il locale "K2 Music Place" di Vicenza in strada della Pelosa 183. Il progetto "Control Music" è musica e attitudine underground insieme ad arte, cultura e multimedia con foto, video ed allestimenti, coinvolgendo diverse realtà del panorama musicale, con ospiti italiani e internazionali. Ingresso a 5 euro con entrata riservata ai soci Arci. Costo tesseramento annuale: 5 euro.

Biografia e storia dei "Mother Inc.": progetto nato a Lecco nel 1997 dopo i primi mitici party sulle spiagge dell'ostello "La Vespa di Domaso". Mother Inc, si sposta a Milano, dopo una parentesi come resident del "Maffia" di Reggio Emilia, animando da ormai 11 stagioni i party "This is DNB!" al Magnolia, alternando la consolle con innumerevoli guest internazionali e andando a scovare sempre artisti all'avanguardia per cercar di diffondere il loro credo, ovvero la cultura del party: "Club Culture". Le selezioni di Tode, Dj Vidja. Mike V e la voce di Ardimann Mc (vincitore del primo "italian Mc contest" al Maffia nel 2004) sono l'anima del collettivo, che, dopo una parentesi di 2 stagioni con il programma "Lifegate Groove" su "Lifegate Radio", si è ultimamente avvicinato al suono fresco e grasso del Dubstep, tant'è che nel novembre 2008 sono usciti con il loro primo singolo dubstep in vinile, sull' omonima etichetta Mother Inc. Sound Rec. All'attivo uscite e remix per innumerevoli etichette tra cui il remix de "Il Diluvio" dei Subsonica uscito per EMI. Nel 2012 nascono due progetti paralleli: "F-Other", incentrato sulle sonorità bass e Uk garage/house usciti sulla label di casa Other Sound Rec. e Kiu D, progetto solista di Dj Vidja dedicato alle sonorità nu disco/house funky che sta riscuotendo un'ottimo successo internazionale.

