"Miti Non Solo Italiani": viaggio musicale nel passato al "Revolution Live Club"

Sabato 18 marzo dalle 23.30 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Monticello 15 presenta l'evento musicale "Miti Non Solo Italiani Volume 4" con uno speciale afterparty dopo il doppio concerto Giulio Casale & Norman e Francesco Balasso in apertura di serata. In console selezioni di Alex Pako Dj con le top hit anni '70-'80-'90. Ingresso dopo il concerto a 8 euro con consumazione inclusa.

ELENCO DISCO E FESTE