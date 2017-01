"Miti Non Solo Italiani": top hit anni '70-'80-'90 al "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato 14 gennaio dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A presenta l'evento "Miti Non Solo Italiani" con i migliori successi italiani e stranieri, che hanno caratterizzato la musica anni '70-'80-'90. Una carrellata di top hit dagli 883 a Battiato e Battisti fino a Celentano e Jovanotti, passando per Renato Zero, Vasco Rossi, Ligabue e molti altri big internazionali. In console suonerà Pako dj. Ingresso a pagamento. Infoline per prezzi e prenotazioni tavoli: 0424.411115.

