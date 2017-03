"Miss Pink": concorso di bellezza al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

Giovedì 16 marzo alle 21.30 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 presenta il concorso di bellezza "Miss Pink" nell'ambito della serata dedicata alle donne "Pink: Girls Just Want To Have Fun". Ci sarà la sfilata classica delle ragazze partecipanti con l'elezione della regina della one night "Pink" con premi e fasce. A seguire la situazione dance con il dj Matteo Favaretto in console insieme al vocalis Bruno Bella Vita. Sarà offerto uno shot ad ogni donna presente. L'evento "Pink" si ripeterà ogni giovedì salvo variazioni di programma. Infoline per iscrizioni: 340.8268114 - 366.5207901. Ingreso gratuito.

