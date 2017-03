"Milongueando tra i Profumi della Primavera" all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

Sabato 1 aprile dalle 21.30 alle 2.30 la milonga "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Cermica 7 presenta l'evento musicale "Milongueando tra i Profumi della Primavera" con una serata speciale di tango per festeggiare l'arrivo della bella stagione. In console suonerà Max Marino tdj. Per la prima volta ci saranno dei fiori profumati, che faranno ballare come in una poesia. Ingresso unico a 7 euro. Entrata riservata ai soci Acsi e Faitango. Prenotazioni tavoli: 333.9513177 (sms).

