"Milonga di Carnevale": tango in maschera all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

Sabato 25 febbraio dalle 21.30 alle 2.30 il locale "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 presenta l'evento "Milonga di Carnevale" per una speciale serata di tango in maschera. In console suonerà il tj Max Marino. Costo: 7 euro. Per prenotazioni lezioni e tavoli: sms al numero telefonico 333.9513177. Ingresso riservato ai soci Aics, Acsi e Faitango.

