Milonga de las estrellas _ Versione estiva al Bocciodromo

Prosegue fino a metà settembre la Milonga de las estrellas nella sua versione estiva!!



⏰ Vi aspettiamo MARTEDÌ 21 AGOSTO 2018 dalle 21.00 alle 01.00 con la selezione di tandas y cortinas di Luisa Sabbatini Tdj



💃🏻🕺🏻 Balleremo sulla pista in legno nel fresco giardino del Bocciodromo, a Vicenza.



Ingresso alla Milonga 6 €

🍹Bar Bocciodromo aperto con drink e cocktail.



👠👞 Showcase delle calzature da tango MADAME PIVOT con Cristina Marchesan.



Non è necessaria la prenotazione.

INFO 329/0765960

milongadelasestrellas@gmail.com



DOVE: Bocciodromo, via A. Rossi 198, Vicenza

(In caso di maltempo la milonga si effettuerà all'interno).