"Milonga de las Estrellas": tango argentino al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 24 marzo dalle 19 alle 24.30 torna l'evento "Milonga de las Estrellas" al CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alesssandro Rossi 198 con l'appuntamento imperdibile di tango argentino nella sala del teatrino e nell'ampio salone della milonga con tdj Stefano Tano. Nella prima parte della serata dalle 19 alle 20 verrà proposto "Suggestioni di Tango" con le musiche alternative scelte da Caterina Rosset sulle quali sperimentare passi di tango per puro divertimento. Poi si passerà al tango classico. Ingresso alla milonga 6 euro senza tessere. Prenotazione dei posti a sedere consigliata. Per prenotazioni: sms al numero 329.0765960. La cucina del Bocciodromo sarà aperta durante tutta la serata. Ampio parcheggio nelle vicinanze (si prega di non parcheggiare lungo la via del Bocciodromo, riservata ai residenti).

