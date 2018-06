Miky Prontera Gipsy Trio per Aperitivo Smeraldino



Questa settimana l'Aperitivo Smeraldino propone un concerto con un magico trio, il Miky Prontera Gipsy Trio!



Come al solito specialità al barbecue per placare l'appetito e birrette, vinelli e cocktail per spegnere la sete.



Ingresso libero