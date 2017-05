"Mic Tyson Freestyle Battle 2017" al K2 Music Place di Vicenza

Sabato 6 maggio dalle 17.30 alle 4 "Gold Leaves" & "Machete Productions" presentano il contest gratuito "Mic Tyson Freestyle Battle 2017" presso il locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada della Pelosa 183. La conduzione della gara di freestyle sarà diretta da Nitro Wilson (Machete Productions) e Dj MS. La giuria sarà composta da 4 special guest: Clementino (Winner Tecniche Perfette 2004, Winner 2TheBeat 2006, Winner Valvarap 2006, Partecipante a Mtv Spit 2012); Shade (Winner Mtv Spit 2013); Ill Bosca (from Real Talk, Downwithbassi); Mastafive

(Giuria Tecniche Perfette, Mtv Spit, Passa il Microfono & more). Anche il pubblico sarà determinante nel caso in cui le votazioni dei giudici non raggiungano una maggioranza.

Per garantire un livello altissimo "Mic Tyson-Freestyle Battle" invita alcune teste di serie, contro cui gli sfidanti, che si qualificheranno in serata, dovranno battersi per arrivare al premio finale. Le teste di serie annunciate sono: Posaman (Winner ROAD To Mic Tyson - Freestyle Battle) e Debbit (Mtv Spit 2013, Mic Tyson 2016). Al primo classificato andranno 500 euro in contanti e la registrazione di una puntata di Real Talk. I partecipanti alla gara dovranno presentarsi al locale entro le 17.30. La sottoscrizione alla porta per il pubblico e i freestyler è di 10 euro con ingresso riservato ai soci Arci. Vedi anche "Mic Tyson Freestyle Battle 2016".

Programma della serata in 2 fasi:

Ore 18: Fase di selezione - Ogni MC, che si iscriverà e confermerà la propria iscrizione entro e non oltre le ore 17.30, avrà 1 minuto per dimostrare le sue skills ed essere selezionato tra gli 8 che accederanno alle fasi finali per sfidare le 8 teste di serie selezionate da Mic Tyson.

Ore 22: Fase finale - Gli 8 MC selezionati in serata sfideranno le 8 teste di serie fino a scoprire chi sarà il vincitore di Mic Tyson - Freestyle Battle 2017

ELENCO DISCO E FESTE