"Mi Casa Es Tu Casa": il nuovo saturday night vicentino al "Casamia Easy Club"

Sabato 28 gennaio dalle 22 alle 4 la discoteca "Casa Mia Easy Club" di Vicenza in via del Commecio 17 presenta l'evento "Mi Casa Es Tu Casa" per il nuovo "saturday night" berico tutto da ballare con musica a 360 gradi. Dalle 22 alle 24.30 ingresso omaggio. Dopo le 24.30 entrata con consumazione: 14 euro uomo e 10 euro donna. Per informazioni e prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it.

