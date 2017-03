"Mi Casa Es Tu Casa": i Riverbros al "Casamia Easy Club" di Vicenza

Sabato 11 marzo dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 ospiterà nuovamente i dj Riverbros che tornano nel nuovo locale berico dopo la serata del 28 febbraio. I tre artisti (Ale Doro, Marco Mng e Alex Citton), originari della zona del bassanese, hanno bruciato le tappe nel giro di due anni e mezzo, portando avanti un progetto molto ambiziozo e vincente con uno stile musicale nuovo ed originale con un mix di rock-hip hop-dance. Dalle 22 alle 24.30 ingresso omaggio. Dopo le 24.30 entrata con consumazione: 14 euro uomo e 10 euro donna. Per informazioni e prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it.

Biografia sui "Riverbros": è un progetto musicale, nato nel 2014 dalla grande amicizia tra tre dj-artisti del bassanese: Ale Doro, Marco Mng e Alex Citton. Tutti e tre approcciano fin da giovanissimi alla musica, Ale più orientato verso il rock suona anche la batteria, Marco fan della disco innamorato della musica fin da bambino, Alex fanatico dell'hip hop e dell'electro si diletta fin da giovane con sintetizzatori analogici e lo scratch. Nell'estate del 2014 i tre cercano di concretizzare l'amicizia, la passione per la musica ed i dj set fatti finora in un progetto di qualità e divertente a 360°, che riesca a raggruppare le varie passioni di tutti i membri. In poco tempo l'iniziativa si consolida, portando i Riverbros a esibirsi nelle feste più importanti del panorama veneto. I nomi di riferimento parlano chiaro: Spring Break, Home Festival Sherwood Festival, Holi Festiva,l Feste Isef, Asbronzatissimi per citarne solo alcune. I loro Show sono caratterizzati da hit che fanno scatenare la gente e da una situazione in consolle di puro divertimento. Nel 2015 danno una vera svolta al progetto, aggiungendo al solito set una batteria elettronica e lo scratch. Parte un tour invernale, che li porta nei migliori club dìItalia (Milano, Torino, Roma, Firenze, Padova, Vicenza, Treviso). Nel maggio 2016 esce il loro primo singolo “Special Effecta” pubblicato dall'etichetta inglese "Kaisen Records". Il tour estivo successivo sarà di 28 date in 3 mesi in giro per l'Italia. Adesso si preparano ad un’ennesima uscita discografica per cominciare un nuovo tour.

