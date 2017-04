"Metempsicosi Cubik Tour": 6 top special guest al "Nordest"

Sabato 22 aprile dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'evento musicale itinerante "Metempsicosi Cubik Tour" con 6 top special guest insieme ai protagonisti "Metempsicosi", che da anni popolano la scena club italiana In Main Stage suoneranno i dj Mario Più, Zicky, Joy Kiticonti e Ricky Le Roi insieme ai vocalist Franchino e Luca Pechino. In Second Stage la situazione "Techno Remember" con i dj Mauro Picco, Stephan Krus e Marlyn insieme a Joyce The Voice. Dalle 20.30 si potrà cenare con la formula Pizza + Bibita + Caffè + Ingresso a 16 euro. Ingresso con consumazione: 10 euro per tutti entro le 24 - 15 euro in lista entro le ore 1 - 20 euro intero dopo le 1. Tavoli: 20 euro in pista - 25 euro in privè. Infoline per prenotazioni: 347.6545359 - 348.3994616.



METEMPSICOSI: Dalla primavera 1997 Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, Franchino, Zicky e Luca Pechino, protagonisti della nightlife italiana più alternativa e trasgressiva, si uniscono ed insieme a Leonardo, nelle vesti di manager, danno vita alla Metempsicosi Artisti Indipendenti: un progetto unico nel suo genere che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un polo centrale della notte italiana. Negli ultimi 15 anni gli artisti Metempsicosi sono stati tra i più amati in molti dei club di tendenza della penisola più leggendari: dai primi anni alternativi e trasgressivi dell’Imperiale, alle indimenticabili notti dell’Insomnia Discoacropoli, al BXR Superclub, dalle stagioni a Riccione, al Jaiss fino ad arrivare al Matrix ed al Reflex oltre a tutte le altre collaborazioni con i top club italiani. Musicalmente Metempsicosi è stata portavoce della progressive italiana ed ha rappresentato l’Italian techno nel mondo durante il periodo d’oro, quando ogni disco prodotto dal team diventava in poche settimane una hit europea ed anche oggi si fa ambasciatrice di un proprio sound sempre riconoscibile ed inimitabile, ma soprattutto di un concetto di party che è sinonimo di vero divertimento. (da www.metempsicosi.com).

