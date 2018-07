Merk & Kremont fanno ballare Villa Bonin

Merk & Kremont, dj duo italiano ormai attivo in tutto il mondo, sabato 28 luglio 2018 fanno scatenare Villa Bonin, top club che fa ballare con stile tutto il Veneto e non solo. Merk & Kremont, milanesi, sono Federico Mercuri e Giordano Cremona.

Nella seconda sala, El Cielo, per la prima volta Asbronzatissimi!



>>>>> LA CENA <<<<<

Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire delizieremo il tuo palato con la nostra cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



=== PREZZI E ORARI ===

Dalle ore 22.30 l’ingresso in discoteca.



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione