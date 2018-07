Merk & Kremont a Villa Bonin

Sabato 28 Luglio 2018 VILLA BONIN - Club & Restaurant presenta

INTERNATIONAL SPECIAL GUEST DJs

Merk & Kremont



Il duo milanese Merk & Kremont infuocherà la consolle di Villa Bonin

La nuova realtà più di successo della scena dance/pop italiana riconosciuta anche a livello internazionale!



La loro consacrazione arriva anche con collaborazioni internazionali come come Avicii, Steve Angello, Hardwell, Nicky Romero, Bob Sinclar, Zedd e il loro leggendario connazionale Benny Benassi, che li segue dal loro esordio.





Nella seconda sala, El Cielo, per la prima volta Asbronzatissimi!

_____________



LA CENA

Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire ci sarà la cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata si potrà scegliere se degustare i piatti di pesce o di carne, oppure i nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.

​_____________



PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 l’ingresso in discoteca.



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione



​_____________



INFO



+39 393 0123 393

info@villabonin.it

www.villabonin.it



INFO TAVOLI

+39 339 759 7624