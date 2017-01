Mercoledì liscio al "Nordest": Manuel Martini e l'Orchestra Marketti

Mercoledì 4 gennaio dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà Manuel Martini e l'Orchestra Marketti per una serata di liscio nella Sala Live. L'Orkestra originaria di Ferrara nasce nel 1988 dal fondatore Ricky Marchetti, portando avanti la tradizione del liscio e della musica da ballo. Nel 2012 si assiste all'ingresso del cantante Manuel Martini insieme alla seconda voce femminile di Enrica Schirru, che va ad affiancare la veterana Erika Callegari. L'Orkestra Marchetti spazia su molti generi e canzoni con un vasto repertorio dai grandi successi italiani e internazionali fino alle migliori canzoni delle grandi orchestre da ballo oltre al tradizionale liscio. Il 2014 è l'anno del rinnovamento: viene inserito il nome di Manuel Martini a fianco a quello dell'orchestra, che è formata da 8 elementi: Manuel Martini (voce solista); Erika Callegari (voce solista); Enrica Schirru (voce solista); Riky Marchetti (batteria); Daniele Bonazza (Fisa-Tastiera); Vinicio Marachetti (basso-voce); Nicola Callegari (chitarra-violino-voce); Roberto Albreschi (sax contralto-soprano). Prezzi: 9 euro per l'uomo con consumazione; entrata omaggio donna. Per prenotazioni tavoli o cena: 0444.585180 - 0444.340077 - 328.0376767.

ELENCO DISCOTECHE