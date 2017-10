"Meravigliosa Domenica Notte" al Diavoli & Diamanti Art Gallery Fashion Club di Vicenza

GUIDA FESTE IN DISCOTECA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Ogni domenica dalle 20 alle 2 il locale "Diavoli & Diamanti Art Gallery Fashion Club" di Vicenza in Vecchia Ferriera 37 (zona industriale - uscita autostradale Vicenza Ovest) presenta "Meravigliosa Domenica Notte" dall'apericena gratuita a buffet fino al dopocena musicale all'insegna della moda, l'arte ed il mondo della vita notturna con originalità per una novità assoluta nel capoluogo berico, in cui nessun dettaglio è lasciato al caso in un ambiente elegante ed accogliente. Fino alle 23 la miglior musica italiana e dalle 23 house commerciale. Guest Voice Andrew Wee (domenica 29 ottobre). Ingresso libero con consumazione facoltativa. Info prenotazioni & servizio cortesia: 349.8415946 (anche WhasApp).

ELENCO DISCO E FESTE