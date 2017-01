Menù Pizzeria con ingresso al Nordest: 10 euro

Mercoledì 25 e domenica 29 gennaio a partire dalle ore 20 continua la super promozione alla discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 con il menù pizzeria o insalatona a soli 10 euro. L'offerta comprende: pizza o insalatona, bibita, caffè più l'entrata nel locale da ballo. Mercoledì sera sarà ospite Nadia Nadi Orchestra, mentre domenica pomeriggio e sera ci sarà Mirko Bellutti Orchestra per due grandi eventi di ballo liscio. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

