Mauro Levrini Orchestra: il sabato liscio al "Nordest" di Caldogno

Sabato 1 aprile dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà Mauro Levrini Orchestra per la serata di liscio nella Sala Live. Il cantante modenese Mauro Levrini e' uno dei più popolare cantanti, autore e show man del mondo della cosiddetta ‘musica da ballo’. Nella parte inferiore a partire dalle 22 alle 4 ci sarà la situazione dance techno con "Hyper Closing" con gli special guest Rebekah, Marcel Fengler e AnD. Dalle 20.30 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro. Ingresso unico per la sala liscio a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

MAURO LEVRINI ORCHESTRA: da più di 20 anni fa una media di 300 concerti l’anno con un vasto repertorio. Nel 1988 ha pubblicato il suo primo album, da allora sono 14 per un totale di 500.000 album venduti. Ogni anno al raduno del suo fan club si raccolgono almeno 500 persone da tutt’Italia. Senza casa discografica, senza distribuzione, senza manager: un successo totalmente "fai da te", modesto e silenzioso. Con un approccio di totale "understatement mediatico", Mauro Levrini è diventato un vero fenomeno popolare che vive in piena libertà e spontaneità nella totale assenza di marketing, promozione e organizzazione commerciale.

