Maurizio Medeo Orchestra: il grande mercoledì liscio al "Nordest" di Caldogno

Dopo il successo del 25 febbraio, mercoledì 5 aprile dalle dalle 20.30 alle 2 torna alla discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 Maurizio Medeo Orchestra per la serata di liscio infasettimanale in Sala Live. Il gruppo proporrà uno spettacolo danzante con un ricco repertorio dalle canzoni melodiche all'italiana al liscio fino alla musica internazionale e anche alla situazione dance. Da 9 anni riempono le piste di ogni locale, dove si esibiscono con il loro pezzo forte della cover dei grandi successi, come quelli di Claudio Villa. Membri: voce solista Maurizio Medeo - fisarmonica e tastiere: Graziano Niky Buratto - sax & clarinetto, tastiere e voce: Alex Migliorini; sax & clarinetto Marzo Zorzo; chitarra e voce Enio Spinozzi; basso e voce Gigi Manzi; tastiere, tecnico luci e voce Mirco Medeo; batteria e voce Attilio Grazioli. Speciale pacchetto pizza/insalatona+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

