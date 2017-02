"Marco e I Niagara": mercoledì liscio al Nordest di Caldogno

Mercoledì 1 febbraio dalle dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta la serata di liscio infrasettimanale con l'orchestra "Marco e I Niagara" in Sala Live. Speciale pacchetto pizza+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

