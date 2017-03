Manuel Vallicella: l'ex tronista di "Uomini e Donne" al "Gilda" di Vicenza

Sabato 25 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 ospiterà Manuel Vallicella, l'ex-tronista veronese di "Uomini e Donne" su canale 5 con la serata organizzata da "Iconz". Il grande protagonista del programma sulle reti Mediaset ha da poco lasciato la trasmissione per troppo stress. Per l'occasione sarà dedicato una "Vip Photo Zone" con uno spazio allestito per scattare le foto delle fan con il proprio beniamino. In console suoneranno i dj Mattia Sonic, Marco Giacomelli e Dindee. Prezzi con consumazione: 10 euro donna e 15 euro uomo. Per informazioni e prenotazioni: 0444.348128.

MANUEL VALLICELLA: nato il 9 gennaio 1987. Segno zodiacale: capricorno. Altezza: 1,86 m. Peso: 87 kg. Il veronese Manuel Vallicella all’età di 23 anni ha partecipato ed ha vinto al concorso di bellezza “Toy Boy Mantova 2010”. Durante il video di presentazione a "Uomini e Donn", ha dichiarato che il suo sogno era quello di diventare un calciatore, ma che alla fine la vita lo ha condotto in una strada diversa. Attualmente Manuel lavora nel settore metalmeccanico come operaio da quando aveva di 15 anni.

