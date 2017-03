Manuel Martini Orchestra Marchetti: mercoledì liscio al "Nordest"

Mercoledì 29 marzo dalle dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà Manuel Martini Orchestra Marchetti per la serata di liscio infasettimanale in Sala Live. Il repertorio dell'orchestra spazia su molti generi dai grandi successi italiani e internazionali, non trascurando le migliori canzoni delle grandi orchestre da ballo, ai balli di gruppo e il tradizionale liscio, offrendo uno spettacolo ricco e dinamico. Speciale pacchetto pizza/insalatona+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

(nella foto il cantante Manuel Martini)

MANUEL MARTINI ORCHESTRA MARCHETTI: l'orchestra Manuel Martini nasce nel 2014, costituendo una nuova formazione dell'orchestra Riky Marchetti, già presente sul panorama artistico dal 1988. La formazione è costituita da 7 elementi e al suo interno spicca anche una presenza femminile come cantante. Manuel Martini oltre ad essere il frontman della band, si è fatto conoscere dal grande pubblico anche come autore di numerose canzoni per diversi artisti. Tra queste si evidenziano "Grande" portata al successo dall'orchestra Castellina Pasi, "Ti porterò nel cuore", interpretata da Pietro Galassi, e molte altre collaborazioni con Matteo Tarantino, Daniele Tarantino, Roberto Polisano, Diego Zamboni, Francesca Mazzuccato (ex orchestra Bagutti), Filadelfia, Marianna Lanteri. Nel 2016 è uscito il primo lavoro discografico targato Manuel Martini con la canzone "Orizzonti del Cuore".

(nella foto la copertina della canzone "Orizzonti del Cuore" di Manuel Martini)

