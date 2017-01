"Mamma Mia": il primo venerdì dell'anno alla "Casa dei Gelsi"

TUTTI GLI EVENTI DELL''EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 6 gennaio dalle 20 alle 3 la discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta "Mamma Mia" per il primo venerdì dell'anno nel giorno dell'Epifania con serata speciale dalla cena cantata al dopocena musicale. La "Gelsi Family" propone il "Menù della Befana" a soli 10 euro (pizza+bibita+caffè). Ingresso omaggio donna nel dopocena. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

ELENCO DISCOTECHE