"Mamma Mia": il dopocena simbolo del bassanese alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 3 febbraio a partire dalle 23 torna il divertimento con "Mamma Mia" alla discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 con il solito format coinvolgente. Dopo la cena cantata con 4 tipi di menù insieme a Gianluca Indovino la serata decollerà con il sensazionale dopocena animato da Andrea Marchiorello e Max Bassano con la migliore musica e animazione. Ingresso: 10/15 euro. Per informazioni e prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

