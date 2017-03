"Mamacita": la senorita de fuego con Max Brigante e Andrea Pellizzari al "Gilda"

Venerdì 10 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale) presenta l'evento "Mamacita Winter Tour" con la serata dedicata alla "senorita de fuego" più famosa d'Italia. In console sonorità r&b/reggaeton/hip hop con i dj Max Brigante, Andrea Pellizzari, Roc Stars insieme al vocalist Tormento Mc. Performer show by J'Ons. Official Radio Partner Radio 105. Il merchandising ufficiale di "Mamacita" si è arricchito con nuovi prodotti: 2 canotte supercool, le t-Shirt da uomo, le cover per lo smartphone e tanto altro sul catalogo www.mamacitaclub.com. Ingresso a pagamento. Infoline per liste, tavoli e prezzi: 347.5408516.

