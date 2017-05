"Mamacita": il closing party del "Liv Club" a Bassano del Grappa

Venerdì 24 marzo dalle 23.30 alle 4.30 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 ospiterà l'evento "Mamacita Winter Tour" con la one night più caliente ed esclusiva del Mediterraneo per la chiusura della stagione invernale. La "señorita" torna con tutto il suo fuego per salutare l'arrivo della bella stagione. Selezioni musicali hip hop-r&b-reggaeton-trap-moomba con i dj Roc Stars e Latin Lovers. Performer: J'Ons. Official Radio Partner: Radio 105. Il merchandising "Mamacita" si è arricchito con nuovi prodotti: 2 canotte supercool, le t-shirt da uomo, le cover per lo smartphone e altre sorprese. Catalogo on line su: www.mamacitaclub.com. Prezzi: 10 euro donna/uomo entro le 24 - 13 euro donna e 15 euro uomo dopo le 24. Tavoli a partire da 25 euro a persona. Infoline per prenotazioni tavoli: 349.5012282.

