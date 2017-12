Mamacita Christmas Party a La Casa dei Gelsi

Lunedì 25 dicembre dalle 23 alle 4 La Casa dei Gelsi a Cusinati di Rosà ospiterà Mamacita Christmas Party per smaltire le calorie del pranzo natalizio con la Señorita de Fuego per la one night itinerante più caliente in Italia.

Dj set by Andrea Pellizzari & Roc Stars. Legendary on the Mic: Tormento Mc. Special guest perfomer: J'Ons. Visuals by Paul Bridge. Official Media Partner Radio 105.

Prezzi: 12 euro donna - 15 euro uomo /Tavoli: 25 euro

Infoline: 349.5012282.

