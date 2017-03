"Love, S3X, American Express: Luxury Edition" alla "Casa dei Gelsi"

Sabato 4 marzo dalle 23.30 alle 4.30 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta "Love, S3X, American Express: Luxury Edition" con il party del "Live Club", che sbarca nella location più raffinata del bassanese. Verrà suonata tutta la miglior musica dance degli ultimi 20 anni: commerciale, pop, dance, house dal 1996 fino ai giorni nostri. In consolle selezioni dei dj Edoardo Sartor, Andrea Glamn e Kabubs. Ingresso unico a 5 euro per tutta la notte. Tavoli: 20 euro a testa. Infoline per prenotazioni tavoli: 349.5012282.

