"Love is in the Air": cena di San Valentino alla "Casa dei Gelsi"

Martedì 14 febbraio alle 20 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza "Love is in the Air" per la cena di San Valentino, dedicata a tutte le coppie di innamorati in una location esclusiva, che diventerà il nido d'amore per una notte. La serata romantica prevede un menù d'eccezione (antipasti, primo, secondo e dolce) con musica dal vivo. Possibilità di piatti alternativi per eventuali intolleranze o allergie alimentari. Costo: 45 euro a persona tutto compreso. Per informazioni o prenotazioni: 348.2258978 - 0424.561754

Il Menù della Cena San Valentino:

Chupa chups di sogliola con chupito di vodka e passion fruit

Polpo su crema di patate novelle

Capesante con salsa al curry e zenzero

Risotto scampi e champagne con cuore di rapa rossa

Rinfrescante alle fragole resche, limone e basilico

Filetto di manzo scaloppato con fois gras e tartufo

Contorni

ELENCO RISTORANTI