"Lonigo Spring Festival": 3 super party gratuiti al Parco Ippodromo

In occasione della Fiera di Lonigo, da venerdì 17 domenica 19 marzo si terrà il "Lonigo Spring Festival" con un intero weekend di puro divertimento per grandi eventi presso il Parco Ippodromo di Lonigo in via Roma. Nel palatenda riscaldato del meraviglioso parco leoniceno è in programma un mix esplosivo di musica, effetti speciali, spettacoli e scenografie. Un unico festival con 3 super "format party" e 3 generi musicali diversi: "Yolo Hip Hop Party" (venerdì 17 marzo); "Yep! Party" (sabato 18 marzo); "2000 Wonderland" (domenica 19 marzo). Ogni giorno dalle 18 fino a tarda notte si comincerà dall'aperitivo con la formula "Happy Hour 2x1" dalle 19 alle 21 agli stand gastronomici fino al ballo nella "Dance Area". Info servizi e caratteristiche del festival: 40.000 watt soundsystem - 1500 metri quadri riscaldati - Special Light Effects - Co2 Show - Videowall - Ampio guardaroba custodito - Parcheggio interno al parco - 18 ore di musica in tre giorni - 4 postazioni Cocktail bar & Beer - 1 Food Zone - Ampia Area fumatori. Ingresso completamente gratuito. Infoline: Alberto 320.1704561 - Cico 347.6545359 - Mene 340.7397537 - Giacomo 345.0871964 - Willy 346.3370400⁠⁠⁠⁠.

Il programma della manifestazione:

VENERDI' 17 MARZO - dalle 18 alle 1: YOLO Hip Hop Party - Dj Zax & Vise Mc - Il party Hip Hop - R'nb - Reggaeton, che sta facendo impazzire l'Italia (Happy Hour 2x1 dalle 19 alle 21)

SABATO 18 MARZO - dalle 18 alle 1: "YEP! Party. A Genuine Fashion Destroy Party" - La one night di Vicenza senza regole tutta ballo e divertimento giunta al suo sesto anno di attività. Tra coriandoli esagerati, t shirt moleste e musica a svariati decibel sopra il limite consentito sarà una serata mitica da ballare (Happy Hour 2x1 dalle 19 alle 21)

DOMENICA 19 MARZO - dalle 18 alle 24.30: "2000 Wonderland" - Il Party Anni 2000 - Verrà rivissuto il decennio 2000-2010 attraverso i video, la musica e i personaggi fantastic,i che hanno fatto la storia di questo incredibile periodo (Happy Hour 2x1 dalle 19 alle 21)

