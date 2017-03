"Loft Latino: Tu Noche Caliente": la top movida sudamericana di Vicenza

Venerdì 14 aprile dalle 23 alle 4 è in programma l'evento "Loft Latino: Tu Noche Caliente" con il meglio della musica latina e hip hop per la movida sudamericana numero uno del capoluogo berico presso il locale "The Loft" di Vicenza in via Zamenhof 427 in collaborazione con lo staff del "Nu Club". Dalle 23 a mezzanotte stage gratuito di bachata dominicana con Paolo. In consolle suoneranno Dj Roger Calle Ocho (salsa cubana, salsa portoricana, salsa colombiana, bachata, merengue, kizomba, reggaeton, dembow) e Dj Zax (hip hop - rn'b) con la partecipazione speciale delle migliori scuole del capoluogo berico. Animazione di tutto lo staff di "Esencia Latina" by Dania Garzotto: in pista i ballerini Diaz, Nnaemeka, Paolo e Martika. L'evento si ripeterà ogni secondo venerdì del mese salvo variazioni di programma. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria a 7 euro. Infoline per prenotazioni tavoli: 340.8193406.

ELENCO DISCO E FESTE