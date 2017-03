"Locura": il dj-producer emergente Pasquale Caracciolo all'Enjoy Club

Sabato 25 marzo dalle 23.30 alle 5 "Locura" organizza un grande party con lo special guest dj-producer Pasquale Caracciolo (NoExcuse/Sk Recordings/GoDeeva), giovane talento della musica elettronica, presso l'Enjoy Club di Torri di Quartesolo in via della Croce 19. Oltre ad essere un ottimo dj, le sue produzioni vengono suonate dai big della scena elettronica mondiale, tra cui Marco Carola,Jamie Jones,Stacey Pullen e molti altri. Suoneranno anche i dj resident Locura: Ivan Cadiz - Nicola Laiso - Art Dealer - NYaller. Il nuovo format musicale "Locura", che significa pazzia tradotto dallo spagnolo, propone eventi mensili con i dj emergenti del panorama italiano ed estero. Info tavoli: messaggio in posta privata sulla pagina facebook di Locura. Ingresso gratuito. Per informazioni: 333.4556470 - 340.5936073.

