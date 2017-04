"Liv 4 Free": ingresso omaggio per tutta la notte

Sabato 22 aprile dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 presenta l'evento "Liv 4 Free" con l'ingresso omaggio uomo-donna per tutta la notte in una delle ultime serate della stagione invernale. In console suoneranno i dj Edoardo Sartor e Edoardo Pontecorvi. Prenotazioni tavoli: 349.5012282.

