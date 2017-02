"Lit Hip Hop Party": Laioung live all'Enjoy di Torri di Quartesolo

Sabato 25 febbraio dalle 23 alle 4 il locale "Enjoy Club" di Torri di Quartesolo in via della Croce 19 presenta l'evento musicale "Lit Hip Hop Party" con il live dello special guest Laioung per la prima volta a Vicenza. Prima e dopo la sua performance si potrà ballare ballare il meglio delle sonorità hip hop, rnb e reggaeton. Guest Deejay: Dropsy. Line Up Dj: Nesh - Jo - Capo di Vicenza - Alessandro Core Caoduro - Emmanuel Cest Moi. Vocalist/Mc: Triplab - Ludax - Cut Master D. Opening Arts: Triplab Brunno Ezer with Venis - Dario Ludax - Choko Gang - Darko - Gi Flash SGB & BEppus - Abel Bosa Makonga - Kid chillin & chillsquad - L'Elfo Oscuro - O.g Nuff - Blackknote. L'evento è realizzato in collaborazione con GugolRep, Amazing, UTOPYΛ, Ici a Vitown, Brooklyn, Turn Up Events e Panda. Costi: 15 euro in prevendita - 20 euro intero. Infoline per prenotazioni liste/tavoli: Reuben 3408268114.

Biografia di Laioung: Giuseppe Bockarie Consoli in arte Laioung, nome dato dalla fusione delle parole “Piccolo e Leone” (Young Lion) scritte in italiano. Nato da padre italiano e madre della Sierra Leone, Giuseppe ha sempre viaggiato fin da molto giovane, vivendo a Palermo, ma anche a Londra e Parigi. Grazie a questa visione molto ampia di stili di vita differenti, fonda il movimento "THERRRMOB", che coinvolge musica, moda e arte. Oltre a produrre diversi generi musicali, Laioung è un artista completo, suonando molto bene anche il pianoforte e la chitarra. Inoltre non fa solo rap, ma canta in italiano, inglese e francese. Molti lo conoscono per il brano “Giovane Giovane” con Izi e Tedua oppure grazie al remix contest di Luche (E Cumpagn Mie Contest – Nisciun). A breve uscirà un suo singolo in collaborazione con Young Thug e sarà presente nel prossimo album di "Fabri Fibra".

